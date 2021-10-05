أسعار الذهب في الإمارات اليوم تنخفض بشكل طفيف

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انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر ) بشكل طفيف حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.85 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 190.53 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 181.87 درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 155.89 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.25 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.92 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,464 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,455 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 207,849 درهم إماراتي
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