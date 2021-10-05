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أسعار الذهب في الإمارات اليوم تنخفض بشكل طفيف

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:31
أسعار الذهب في الإمارات اليوم تنخفض بشكل طفيف
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.85 درهم إماراتي 
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انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الثلاثاء (الخامس من أكتوبر ) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الثلاثاء (الخامس من أكتوبر ) بشكل طفيف  حتى الساعة 8:58 AM بتوقيت دولة الإمارات.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 207.85 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 190.53 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو  181.87 درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 155.89 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو  121.25 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.92 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,464 درهم إماراتي      

  • اسعار جنيه الذهب 1,455  درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب  207,849 درهم إماراتي     
     

كلمات دالة:ارتفاع الذهب في الإماراتانخفاض الذهب في الإمارات

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