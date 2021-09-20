  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:29
أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأثنين  (العشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات
أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأثنين  (العشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأثنين  (العشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 206.63 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 189.41 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 180.81درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  154.98 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.54 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  103.32 درهم إماراتي 

    اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

  • اسعار أوقية الذهب 6,426 درهم     إماراتي 

  • اسعار جنيه الذهب 1,446  درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 206,632 درهم إماراتي     
     

كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهبانخفاض سعر الذهب

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...