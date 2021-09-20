أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأثنين (العشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الإمارات اليوم الأثنين (العشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 206.63 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 189.41 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 180.81درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 154.98 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 120.54 درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 103.32 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,426 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,446 درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 206,632 درهم إماراتي
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