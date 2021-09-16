أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضاً اليوم الخميس (16 سبتمبر) حتى الساعة 08:34 AM AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضاً اليوم الخميس (16 سبتمبر) حتى الساعة 08:34 AM AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.59درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.96 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 185.15درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.70 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.43 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.80 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,581 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,481 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب 211,593 درهم إماراتي
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)