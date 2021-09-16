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أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:02
أسعار الذهب في الإمارات تسجل انخفاضاً اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.59درهم إماراتي 
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سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضاً اليوم الخميس  (16 سبتمبر) حتى الساعة 08:34 AM AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضاً اليوم الخميس  (16 سبتمبر) حتى الساعة 08:34 AM AM بتوقيت دولة الإمارات.
 

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.59درهم إماراتي 
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 193.96 درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو  185.15درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  158.70 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.43 درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  105.80  درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب 6,581 درهم إماراتي 
  • اسعار جنيه الذهب 1,481  درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب 211,593 درهم إماراتي
كلمات دالة:الذهب في الإمارات

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