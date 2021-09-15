أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

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سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعاً اليوم الأربعاء (15 سبتمبر) حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعاً اليوم الأربعاء (15 سبتمبر) حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
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سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.75 درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 195.02درهم إماراتي
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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 186.16درهم إماراتي
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.57درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 124.10درهم إماراتي
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سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.37 درهم إماراتي
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اسعار أوقية الذهب 6,617 درهم إماراتي
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اسعار جنيه الذهب 1,489درهم إماراتي
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اسعار كيلو الذهب 212,750 درهم إماراتي
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