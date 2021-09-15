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أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:51
أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.75 درهم إماراتي 
أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعاً اليوم الأربعاء (15 سبتمبر) حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعاً اليوم الأربعاء (15 سبتمبر) حتى الساعة 10:34 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تنخفض بشكل طفيف اليوم أسعار الذهب في الإمارات تنخفض بشكل طفيف اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.75 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 195.02درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 186.16درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.57درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 124.10درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.37 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,617 درهم     إماراتي 

    اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تنخفض بشكل طفيف اليوم الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • اسعار جنيه الذهب  1,489درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 212,750 درهم إماراتي     

 

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