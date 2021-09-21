  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار الذهب في الإمارات تنخفض اليوم

أسعار الذهب في الإمارات تنخفض اليوم

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:24
أسعار الذهب في الإمارات تنخفض اليوم
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.11 درهم إماراتي 
أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب  انخفاضاً في الإمارات اليوم الثلاثاء  (واحد وعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

سجلت أسعار الذهب  انخفاضاً في الإمارات اليوم الثلاثاء  (واحد وعشرين من سبتمبر)  حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم أسعار الذهب في الإمارات تسجل ارتفاعاً اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.11 درهم إماراتي 

  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 190.77 درهم إماراتي

  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.10درهم إماراتي

  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو  156.08 درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.40درهم إماراتي 

  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو  104.05 درهم إماراتي 

  • اسعار أوقية الذهب 6,472 درهم     إماراتي 

  • اسعار جنيه الذهب 1,457 درهم إماراتي 

  • اسعار كيلو الذهب 208,109 درهم إماراتي     

كلمات دالة:أسعار الذهب في الإماراتالذهب في الإمارات

Via SyndiGate.info


© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...