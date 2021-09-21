أسعار الذهب في الإمارات تنخفض اليوم

أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب انخفاضاً في الإمارات اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
سجلت أسعار الذهب انخفاضاً في الإمارات اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من سبتمبر) حتى الساعة 08:59 AM بتوقيت دولة الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
-
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 208.11 درهم إماراتي
-
سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 190.77 درهم إماراتي
-
سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 182.10درهم إماراتي
-
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 156.08 درهم إماراتي
-
سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 121.40درهم إماراتي
-
سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 104.05 درهم إماراتي
-
اسعار أوقية الذهب 6,472 درهم إماراتي
-
اسعار جنيه الذهب 1,457 درهم إماراتي
-
اسعار كيلو الذهب 208,109 درهم إماراتي
Via SyndiGate.info
© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)