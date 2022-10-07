تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، تراجعاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الجمعة تناسباً مع هبوط المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1711.95 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 أكتوبر

من خلال ما يلي نعرض لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 206.90 ريال سعودي، ما يُعادل (55.05 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 189.66 ريال سعودي، ما يُعادل (50.46 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في في السعودية: 181.04 ريال سعودي، ما يُعادل (48.17 دولار).

بلغ سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 155.17 ريال سعودي، ما يُعادل (41.28 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 120.69 ريال سعودي، ما يُعادل (32.11 دولار).

سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 أكتوبر

جاء سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الجمعة : 6434.53 ريال سعودي، ما يُعادل (1711.95 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6 أكتوبر