أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 29 مارس 2023

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 29 مارس انخفاض نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,961.71 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 472,000 ليرة للشراء، مقابل 475,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 434,000 ليرة للشراء، مقابل 437,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 414,000 ليرة للشراء، مقابل 417,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 355,000 ليرة للشراء، مقابل 358,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 301,000 ليرة للشراء، مقابل 303,000 ليرة للبيع.