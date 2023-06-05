أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 5 يونيو 2023

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الاثنين 5 يونيو، انخفاض بشكل نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع استقرار سعر الدولار وبالتزامن مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,943.09 دولار للأوقية.

سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 558,000 ليرة للشراء، مقابل 565,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 513,000 ليرة للشراء، مقابل 519,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 490,000 ليرة للشراء، مقابل 496,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 421,000 ليرة للشراء، مقابل 425,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 356,000 ليرة للشراء، مقابل 360,000 ليرة للبيع.

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