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أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

تاريخ النشر: 30 أيّار / مايو 2023 - 07:16
أسعار الذهب في سوريا اليوم
أسعار الذهب في سوريا اليوم

انخفضت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الثلاثاء 30 مايو، بشكل نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع ثبات سعر الدولار في ظل تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,937.89 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 557,000 ليرة للشراء، مقابل 563,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 512,000 ليرة للشراء، مقابل 517,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 489,000 ليرة للشراء، مقابل 495,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 419,000 ليرة للشراء، مقابل 424,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 355,000 ليرة للشراء، مقابل 359,000 ليرة للبيع.

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