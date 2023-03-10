أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10 مارس 2023

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الجمعة 10 مارس ارتفاع نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية على الرغم من تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,830.0 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 438,000 ليرة للشراء، مقابل 442,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 402,000 ليرة للشراء، مقابل 406,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة في الأسواق عند مستوى 384,000 ليرة للشراء، مقابل 388,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 330,000 ليرة للشراء، مقابل 333,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 279,000 ليرة للشراء، مقابل 282,000 ليرة للبيع.