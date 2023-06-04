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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 4 يونيو 2023

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 06:46
أسعار الذهب في لبنان اليوم
أسعار الذهب في لبنان اليوم

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الأحد 4 يونيو، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,948.24 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 943,753.11 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.64 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 865,107.02 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.42 دولار).
  • جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 825,783.97 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.81 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 707,814.83 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.98 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 550,522.65 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.54 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأحد 4 يونيو 2023 عند 29,354,024.87 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,948.24 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الأحد 4 يونيو عند 6,606,271.77 ليرة، بما يُعادل (438.48 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في لبنان عند 943,753,110.42 ليرة، ما يُعادل 62,637.32 دولار.

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