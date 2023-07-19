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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 07:22
الذهب في لبنان اليوم
الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الأربعاء 19 يوليو، ارتفاعاً جديداً في مستهل تعاملات  اليوم بالتزامن مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,979.29 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 957,586.03 ليرة لبنانية، بما يُعادل (63.64 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 877,787.19 ليرة لبنانية، بما يُعادل (58.33 دولار).
  • سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 837,887.77 ليرة لبنانية، بما يُعادل (55.68 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 718,189.52 ليرة لبنانية، ما يُعادل (47.73 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 558,591.85 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (37.12 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 عند 29,784,277.01 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,979.29 دولار).

 

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء 19 يوليو عند 6,703,102.19 ليرة، بما يُعادل (445.44 دولار).

 

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في لبنان عند 957,586,027.62 ليرة، ما يُعادل 63,635.60 دولار.

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