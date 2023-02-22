أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 22 فبراير انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,835.24 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب اليوم الاربعاء في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 885,342.69 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.00 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 811,564.13 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.09 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 774,674.85 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.63 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 664,007.02 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.25 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 516,449.90 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.42 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 442,671.34 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.50 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 عند 27,537,256.32 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,835.24 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء 22 فبراير عند 6,197,398.82 ليرة، بما يُعادل (413.04 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 22 فبراير في لبنان عند 885,342,688.76 ليرة، ما يُعادل 59,004.29 دولار.