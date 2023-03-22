أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 22 مارس 2023

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 22 مارس انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,941.87 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 936,785.30 ليرة لبنانية، بما يُعادل (63.43 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 858,719.86 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.23 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 819,687.14 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.63 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 702,588.98 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.82 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 546,458.09 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.42 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 468,392.65 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (31.22 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 عند 29,137,301.66 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,941.87 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء 22 مارس عند 6,557,497.12 ليرة، بما يُعادل (437.04 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في لبنان عند 936,785,302.62 ليرة، ما يُعادل 62,432.52 دولار.