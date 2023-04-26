أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 26 أبريل استقرار نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,995.95 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 964,782.18 ليرة لبنانية، بما يُعادل (64.17 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 884,383.66 ليرة لبنانية، بما يُعادل (58.82 دولار).

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 844,184.41 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.15 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 723,586.63 ليرة لبنانية، ما يُعادل (48.13 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 562,789.60 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (37.43 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 482,391.09 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.09 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 عند 30,008,102.46 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,995.95 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء 26 أبريل عند 6,753,475.24 ليرة، بما يُعادل (449.2 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في لبنان عند 964,782,177.57 ليرة، ما يُعادل 64,171.23 دولار.