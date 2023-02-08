أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 8 فبراير، ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,879.00 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 91,538.08 ليرة لبنانية، بما يُعادل (60.41 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 83,909.91 ليرة لبنانية، بما يُعادل (55.38 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 80,095.82 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.86 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 68,653.56 ليرة لبنانية، ما يُعادل (45.31 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 53,397.21 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (35.24 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 45,769.04 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (30.21 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 عند 2,847,154.75 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,879.00 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير عند 640,766.58 ليرة، بما يُعادل (422.88 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير في لبنان عند 91,538,082.53 ليرة، ما يُعادل 60,411.21 دولار.