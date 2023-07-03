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أسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

تاريخ النشر: 03 تمّوز / يوليو 2023 - 06:51
أسعار الذهب في لبنان اليوم
أسعار الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم، الاثنين 3 يوليو، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات  اليوم بالتزامن مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,913.78 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 919,516.89 ليرة لبنانية، بما يُعادل (61.53 دولار).
  • وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 842,890.48 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.40 دولار).
  • جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 804,577.28 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.84 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 689,637.66 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.15 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 536,384.85 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (35.89 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 عند 28,600,193.47 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,913.78 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين 3 يوليو عند 6,436,618.20 ليرة، بما يُعادل (430.72 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في لبنان عند 919,516,886.20 ليرة، ما يُعادل 61,529.41 دولار.

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