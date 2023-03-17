أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 17 مارس 2023

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 17 مارس ارتفاع ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,930.55 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 930,764.63 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.07 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 853,200.91 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.90 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 814,419.05 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.90 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 698,073.47 ليرة لبنانية، ما يُعادل (46.55 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 542,946.04 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.21 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 465,382.32 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (31.03 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عند 28,950,037.77 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,930.55 دولار).

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الجمعة 17 مارس عند 6,515,352.43 ليرة، بما يُعادل (434.48 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في لبنان عند 930,764,633.24 ليرة، ما يُعادل 62,068.58 دولار.