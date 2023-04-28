شهد سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 28 أبريل 2023، ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب على الذهب في الفترة الحالية، على الرغم من تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,988 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 3,029 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 3,086 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,776 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,829 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28 أبريل في مصر نحو 2,650 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,700 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,271 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,314 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,767 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,800 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (بيع) = 94,189 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (شراء) = 95,966 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 21,200 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 21,600 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

وصل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الجمعة نحو 3,028,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 3,085,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.