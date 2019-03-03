أسعار العقارات ترتفع في أنحاء إيران بـ80% خلال عام واحد

أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن متوسط أسعار العقارات في أنحاء إيران شهد خلال خريف 2018، ارتفاعا كبيرا بنسبة 79.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وذكر المركز في تقرير له أمس السبت أن متوسط سعر المتر المربع للأرض والشقق السكنية سجل ارتفاعا بنسبة 79.3 و60.3 في المائة على الترتيب، خلال الفترة الزمنية نفسها، كما أن متوسط الإيجار للمتر المربع الواحد أيضا قد ارتفع 25.4 في المائة.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فإن متوسط سعر المتر المربع للشق السكنية في العاصمة الإيرانية طهران شهد خلال شهر فبراير/شباط الماضي ارتفاعا يتجاوز 85%.

ولفت التقرير إلى أن العقود العقارية المنجزة البالغ عددها 9300 عقد خلال شهر فبراير/شباط الماضي في المناطق الـ 22 لبلدية العاصمة طهران، تظهر أن المنطقة الأولى في شمالها سجلت أعلى متوسط لسعر الشقق للمتر المربع، حيث بلغ 21 مليونا و811 ألف تومان (ألف وستمائة دولار)، وأن المنطقة الـ 18 في جنوب العاصمة، شهدت أدنى متوسط لسعر الشقق للمتر المربع، إذ كان 4 ملايين و528 ألف تومان (335 دولارا)، ما يظهر ارتفاعا بنسبة 89.1 و86.7 في المائة على الترتيب، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ونقلت الوكالة عن رئيس نقابة أصحاب مكاتب العقار، مصطفى قلي خسروي، قوله إنه "بالنظر إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، يستبعد أن تحدث قفزة أخرى في الأسعار خلال العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار الجاري".

وتشهد الأسواق الإيرانية، بما فيها سوق العقارات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إثر تراجع حاد في قيمة عملة الريال الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وعودة العقوبات على مرحلتين في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

لكن رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، قال في تصريحات نهاية فبراير/ شباط الماضي، إنه "لا توجد مشكلة في السوق بصرف النظر عن الأجواء النفسية التي يثيرها العدوّ".

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