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أسعار العقارات ترتفع في أنحاء إيران بـ80% خلال عام واحد

أسعار العقارات ترتفع في أنحاء إيران بـ80% خلال عام واحد
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