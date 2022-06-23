أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث والعشرون من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 915.12 مليار دولار، ما يعادل ارتفعت بنسبة قدرها 1.83% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.14%، ما يعادل انخفاض قدره 0.22% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.15% لتسجل نحو 20,679 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.43% لتسجل نحو 1,107 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.90% لتسجل نحو 225 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9989 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.40% لتسجل نحو 0.4745 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.11% لتسجل نحو 0.3285 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.66% لتسجل نحو 37 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.85% لتسجل نحو 0.0642 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.