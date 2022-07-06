أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (السادس من يوليو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 908.53 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.21% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.43%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.12% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.00% لتسجل نحو 20,206 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1,142 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9991 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.22% لتسجل نحو 235 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.32% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.39% لتسجل نحو 0.3236 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.22% لتسجل نحو 0.4591 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.60% لتسجل نحو 36 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.34% لتسجل نحو 0.06777 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.