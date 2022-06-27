أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 21 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (السابع والعشرون من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 958.35 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.73% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.50%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.15% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.34% لتسجل نحو 21,321 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.18% لتسجل نحو 1,226 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.17% لتسجل نحو 238 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.29% لتسجل نحو 0.3636 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.30% لتسجل نحو 0.5016 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.19% لتسجل نحو 40 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9.54% لتسجل نحو 0.07668 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.