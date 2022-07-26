أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 21 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (السادس والعشرون من يوليو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 965.92 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 4.78% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.72%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.20% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 21,125 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.18% لتسجل نحو 1,413 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 243 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.14% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.14% لتسجل نحو 0.3324 دولار.

انخفص سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.25% لتسجل نحو 0.4684 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.42% لتسجل نحو 35 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 0.06175 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.