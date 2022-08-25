أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 21 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الخامس والعشرين من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.05 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.04% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.62%، ما يعادل انخفاض قدره 0.15% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 21,667 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.12% لتسجل نحو 1,699 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 302 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.28% لتسجل نحو 0.347 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.57% لتسجل نحو 0.4628 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.18% لتسجل نحو 36 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.99% لتسجل نحو 0.0704 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.