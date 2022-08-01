أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 23 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الواحد من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.08 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.70% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.08%، ما يعادل انخفاض قدره 0.20% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.70% لتسجل نحو 23,189 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.61% لتسجل نحو 1,679 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.56% لتسجل نحو 285 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 0.3787 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.14% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفص سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.80% لتسجل نحو 0.5152 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.90% لتسجل نحو 42 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.21% لتسجل نحو 0.06847 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.