أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 23 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (العاشر من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.09 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.39% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.44%، ما يعادل انخفاض قدره 0.13% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكرأسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 23,062 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 1,696 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 320 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 0.3629 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.5115 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.18% لتسجل نحو 39 دولار.

انخفض سعر عملة بولكادوت (DOT) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 8.72 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.