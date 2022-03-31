أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ثابت على 47 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الواحد والثلاثون من مارس)ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.16 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.62% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.49%، ما يعادل انخفاض قدره 0.45% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.62% لتسجل نحو 47,169 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 3,404 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.89% لتسجل نحو 445 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 0.8655 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.00% لتسجل نحو 1.21 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 8.93% لتسجل نحو 112 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.12% لتسجل نحو 107 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 5.93% لتسجل نحو 99 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية