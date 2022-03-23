أسعار العملات الرقمية: البيتكوين على شفير 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثالث والعشرون من مارس) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.91 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.11% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.85%، ما يعادل انخفاض قدره 0.11% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.42% لتسجل نحو 42,079 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.92% لتسجل نحو 2,955 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.26% لتسجل نحو 402 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.70% لتسجل نحو 0.8279 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.16% لتسجل نحو 92 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.31% لتسجل نحو 0.9685 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.20% لتسجل نحو 91 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 2.89% لتسجل نحو 85 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.