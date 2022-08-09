أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 23 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (التاسع من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.13 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.65% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.47%، ما يعادل انخفاض قدره 0.13% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكرأسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 23,857 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.22% لتسجل نحو 1,780 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.17% لتسجل نحو 325 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.15% لتسجل نحو 0.3776 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 0.5346 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 42 دولار.

ارتفع سعر عملة بولكادوت (DOT) بنسبة 0.18% لتسجل نحو 9.15 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.