أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 24 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الخامس عشر من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.15 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.91% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.21%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.41% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.37% لتسجل نحو 24,268 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 1,906 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 317 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.25% لتسجل نحو 0.3805 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.62% لتسجل نحو 0.5576 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 44 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.36% لتسجل نحو 0.07625 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.