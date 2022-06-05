أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 29 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الخامس من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.23 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.51% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.15%، ما يعادل انخفاض قدره 0.10% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 29,755 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.31% لتسجل نحو 1,794 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 297 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.20% لتسجل نحو 0.5642 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.37% لتسجل نحو 0.392 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.14% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.72% لتسجل نحو 39 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 0.89% لتسجل نحو 0.08125 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.