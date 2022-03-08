أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن من مارس) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.72 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.72% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.46%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.14% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.38% لتسجل نحو 38,612 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 2,539 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.47% لتسجل نحو 381 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.22% لتسجل نحو 0.7237 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.36% لتسجل نحو 80 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 0.7995 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.42% لتسجل نحو 83 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 72 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية