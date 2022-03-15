أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس عشر من مارس) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.71 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.21% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.61%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.07% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.03% لتسجل نحو 38,369 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.99% لتسجل نحو 2,526 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.27% لتسجل نحو 363 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.90% لتسجل نحو 0.753 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.48% لتسجل نحو 92 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.02% لتسجل نحو 0.788 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.45% لتسجل نحو 79 دولار.

انخفض سعر عملة Binance USD (BUSD) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.