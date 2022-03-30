أسعار العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 47 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثلاثون من مارس)انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.12 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.47% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.55%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.54% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 47,511 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 3,410 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.12% لتسجل نحو 436 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.11% لتسجل نحو 0.8634 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 1.20 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.12% لتسجل نحو 106 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.80% لتسجل نحو 112 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.12% لتسجل نحو 93 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية