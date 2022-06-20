أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (العشرون من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 894.09 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 8.98% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.48%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.64% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 10.65% لتسجل نحو 20,378 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 15.51% لتسجل نحو 1,108 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9989 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.54% لتسجل نحو 210 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.14% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.43% لتسجل نحو 0.4742 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.32% لتسجل نحو 0.3206 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 14.02% لتسجل نحو 33 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 5.95% لتسجل نحو 0.059 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.