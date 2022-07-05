أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 912.98 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 5.54% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.30%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.13% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.62% لتسجل نحو 20,187 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 9.99% لتسجل نحو 1,156 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9992 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 7.84% لتسجل نحو 233 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9992 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.85% لتسجل نحو 0.3264 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.93% لتسجل نحو 0.4657 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 9.36% لتسجل نحو 35 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 4.02% لتسجل نحو 0.06878 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.