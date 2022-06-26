أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 21 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس والعشرون من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 960.54 مليار دولار، ما يعادل ارتفعت بنسبة قدرها 0.71% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.47%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.04% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.10% لتسجل نحو 21,469 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.35% لتسجل نحو 1,243 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.57% لتسجل نحو 239 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.3685 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.34% لتسجل نحو 0.517 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 41 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 1.73% لتسجل نحو 0.06846 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.