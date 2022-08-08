أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 23 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الثامن من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.12 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.99% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.59%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.16% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكرأسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 23,785 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1,733 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 328 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 0.377 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.71% لتسجل نحو 0.5396 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 42 دولار.

انخفض سعر عملة بولكادوت (DOT) بنسبة 0.51% لتسجل نحو 8.93 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.