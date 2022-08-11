أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 24 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الحادي عشر من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.15 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 6.27% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.43%، ما يعادل انخفاض قدره 0.01% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكرأسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.48% لتسجل نحو 24,431 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 1,878 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.69% لتسجل نحو 330 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.25% لتسجل نحو 0.3805 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.08% لتسجل نحو 0.5388 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.93% لتسجل نحو 44 دولار.

انخفض سعر عملة بولكادوت (DOT) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 9.36 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.