أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 30 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثامن من يونيو) بالارتفاع حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.25 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.57% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.62%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.31% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.24% لتسجل نحو 30,467 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.69% لتسجل نحو 1,801 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.15% لتسجل نحو 289 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 9.90% لتسجل نحو 0.6411 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.03% لتسجل نحو 0.3997 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.32% لتسجل نحو 38 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 0.65% لتسجل نحو 0.08012 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.