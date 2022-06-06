أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 31 ألف دولار

استمرت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (السادس من يونيو) بالارتفاع حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.29 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.95% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.34%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.23% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.42% لتسجل نحو 31,292 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.73% لتسجل نحو 1,891 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.15% لتسجل نحو 310 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 13.59% لتسجل نحو 0.6377 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.03% لتسجل نحو 0.4034 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 11.30% لتسجل نحو 43 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 2.58% لتسجل نحو 0.08347 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.