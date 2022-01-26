أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 37 ألف دولار

بدأت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (السادس والعشرون من يناير) بالانتعاش حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.67 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.06% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.16%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.01% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.95% لتسجل نحو 37,250 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.91% لتسجل نحو 2,455 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.58% لتسجل نحو 379 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.12% لتسجل نحو 1.04 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.00% لتسجل نحو 0.6205 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.54% لتسجل نحو 94 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.45% لتسجل نحو 62 دولار.

ارتفع سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 7.73% لتسجل نحو 0.1438 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية