أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثلاثين من يناير) ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.73 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.66% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.61%، ما يعادل انخفاض قدره 0.03% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.62% لتسجل نحو 38,062 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.00% لتسجل نحو 2,607 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.87% لتسجل نحو 384 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.31% لتسجل نحو 1.07 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.82% لتسجل نحو 95 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.10% لتسجل نحو 0.6185 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 6.04% لتسجل نحو 50 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 0.1427 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية