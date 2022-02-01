أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الواحد والثلاثين من يناير) ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.76 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 5.05% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.33%، ما يعادل انخفاض قدره 0.61% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.44% لتسجل نحو 38,442 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 8.47% لتسجل نحو 2,738 دولار.

استقر سعر عملة تثير (USDT) لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.85% لتسجل نحو 382 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 0.9996 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.87% لتسجل نحو 1.05 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 16.70% لتسجل نحو 105 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.78% لتسجل نحو 0.6182 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 18.21% لتسجل نحو 53 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 10.73% لتسجل نحو 19 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية