أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (السادس من فبرابر) ارتفاعاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.90 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.32% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.45%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.09% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 41,623 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 3,010 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 416 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.24% لتسجل نحو 1.13 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.23% لتسجل نحو 114 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.20% لتسجل نحو 0.66697 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.12% لتسجل نحو 56 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 1.75% لتسجل نحو 21 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية