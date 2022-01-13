أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 43 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس (الثالث عشر من يناير) انتعاشاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.08 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 3.62% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.86%، ما يعادل انخفاض قدره 0.31% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 2.91% لتسجل نحو 43,779 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.07% لتسجل نحو 483,3 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 5.34% لتسجل نحو 483 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 9.09% لتسجل نحو 151 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.77% لتسجل نحو 1.30 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.56% لتسجل نحو 0.7958 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 11.40% لتسجل نحو 82 دولار.

ارتفع سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 5.49% لتسجل نحو 27 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية