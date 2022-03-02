أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 44 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني من مارس) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.93 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.65% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.13%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.15% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.35% لتسجل نحو 44,032 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.81% لتسجل نحو 2,974 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.41% لتسجل نحو 409 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.71% لتسجل نحو 0.7667 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 4.81% لتسجل نحو 93 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.92% لتسجل نحو 101 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.35% لتسجل نحو 0.9536 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 1.12% لتسجل نحو 85 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية