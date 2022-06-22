أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثاني والعشرون من يونيو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 898.91 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.48% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.37%، ما يعادل انخفاض قدره 0.10% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.06% لتسجل نحو 20,392 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.17% لتسجل نحو 1,088 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.999 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.72% لتسجل نحو 214 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.00% لتسجل نحو 0.4732 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.88% لتسجل نحو 0.3201 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.93% لتسجل نحو 35 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 5.79% لتسجل نحو 0.06245 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.