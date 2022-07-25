أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 21 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الخامس والعشرون من يوليو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.01 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.62% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.56%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.10% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 21,929 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.27% لتسجل نحو 1,522 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.54% لتسجل نحو 254 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.06% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.64% لتسجل نحو 0.3452 دولار.

انخفص سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.32% لتسجل نحو 0.4941 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.20% لتسجل نحو 38 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.19% لتسجل نحو 0.06515 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.